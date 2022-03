Il CES di Las Vegas inonda il mercato di innovazioni hi-tech

Per farsi un’idea di come sarà il mondo tecnologico del futuro, il CES di Las Vegas rappresenta un riferimento imperdibile, e che ogni anno presenta novità hi-tech di rilievo, alcune già disponibili sul mercato, altre invece in fase di perfezionamento. Tanti i temi toccati, fra cui la tecnologia 5G, la robotica e le macchine intelligenti, e non mancano ovviamente il mondo dell’automobile, della blockchain, così come il gaming, la realtà virtuale e aumentata, e lo sport. Will.i.am, noto produttore e rapper americano, aveva definito il CES nel 2021 come “uno snapshot del domani”, sottolineando l’importanza che ha quest’evento nella comprensione di come potrebbe essere il futuro della tecnologia.

Realtà Virtuale e Aumentata: il futuro dei casinò, ma non solo

Il CES nel corso degli anni ha proposto in anticipo innovazioni che sono poi diventate tecnologie di uso quotidiano nel tempo. Basti pensare all’introduzione del CD-ROM presentata nel 1995, o ancora alla prima console videogame con sistema ad alta definizione del 2006, per farsi un’idea di quanto questo grande evento sulla tecnologia abbia precorso i tempi, soprattutto nel mondo dell’intrattenimento. Proprio all’intrattenimento intensivo è stata dedicata un’intera sezione del CES dove la realtà aumentata (AR, Augmented Reality) ha ricoperto un ruolo di primo ordine. Tale argomento riguarda molto da vicino un settore che in Italia vede una crescita costante ed esponenziale del 10% dal 2018 a oggi. Parliamo del gioco virtuale, più precisamente del mondo delle promozioni nei casinò online, che grazie alle nuove tecnologie come appunto la VR o la AR, riesce a garantire agli utenti esperienze di gioco sempre più autentiche. Vere e proprie sale da gioco con annessi tavoli verdi raggiungibili e “percepibili” tramite il visore, “ambientazioni” in cui ci si può anche soffermare a prendere un drink al bar e conversare con altre persone. E proprio al CES è stato presentato, anche se non fisicamente, il PlayStation VR2, un visore capace di rispondere ai comandi della testa e con una risoluzione di 2000 pixel per occhio.

Il videoproiettore Samsung The Freestyle e gli auricolari deumidificatori per creare nuove esperienze

Da ingombrante strumento per proiettare film o altro materiale video, a soluzione smart wireless. È la trasformazione che ha vissuto il video proiettore grazie a Samsung, che al CES ha presentato il proprio prototipo senza fili, ultra maneggevole e compatibile con la maggior parte dei dispositivi mobili. Dalle dimensioni tali da stare in una mano, il prodotto non a caso si chiama The Freestyle: qualsiasi superficie risulta adatta per proiettare ciò che si vuole, creando schermi da 30 a 100 pollici, con una risoluzione massima Full HD.

Tra le oltre 800 startup presenti, e le oltre 2000 esibizioni c’è davvero l’imbarazzo della scelta nel definire quali sono le innovazioni e i gadget hi-tech di rilievo presentati nei saloni del CES di Las Vegas. Sicuramente, però, attirano l’attenzione i DearBuds: sembrano degli auricolari wireless di ultima generazione, e con questi condividono lo stesso design minimale, ma fanno molto di più. Sono infatti dei dispositivi bluetooth che regolano e monitorano l’umidità dell’orecchio, grazie al rilascio di luce e calore che deumidificano il canale uditivo, per migliorare la tua esperienza uditiva.

Ancora una volta il CES di Las Vegas apre le porte alla tecnologia del domani, fornendo soluzioni e applicazioni in tutti i settori della vita umana, dall’intrattenimento al gioco, per creare esperienze sempre nuove e coinvolgenti.