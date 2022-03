SunnySide: uscirà su console e PC

Hai acquistato il tuo primo appezzamento di terreno in una vecchia città nel cuore della campagna giapponese. Ora tocca a te creare una fattoria di cui essere orgogliosi. Coltiva la terra, coltiva i tuoi raccolti in erba e prenditi cura dei tuoi animali. Usa la tecnologia per restare in contatto con nuovi amici, accedere agli acquisti online e archiviare le tue ricette fresche preferite della fattoria.