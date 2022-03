Gamescom 2022 torna come evento fisico

L’atmosfera unica del festival della Gamescom è tornata: il più grande evento mondiale che ruota attorno a computer e videogiochi e la piattaforma commerciale leader in Europa per l’industria dei giochi si svolgerà ancora una volta nei padiglioni espositivi di Colonia dal 24 al 28 agosto.

L’esperienza in loco sarà combinata con un vasto programma digitale. Un concetto di igiene e sicurezza che è stato più volte testato e provato da Koelnmesse sarà implementato per la Gamescom 2022, sempre in armonia con tutte le normative attualmente in vigore e garantendo allo stesso tempo sicurezza e un’elevata qualità del soggiorno. Verranno quindi implementate misure come una migliore gestione degli accessi, la gestione digitale delle code, corridoi extra larghi o assegnazioni di biglietti limitate.

Un’altra novità di quest’anno è il progetto “Gamescom goes green”, con il quale la Gamescom nel suo insieme sarà progettata per essere neutrale dal punto di vista climatico a medio e lungo termine attraverso la riduzione e l’evitamento delle emissioni di CO2 e nel breve termine attraverso la compensazione del carbonio.

Gamescom 2022 comprende le seguenti offerte in loco e online:

Area di intrattenimento e area business, oltre a sezioni aggiuntive, anche per i fan di cosplay, retrò e indie, con l’atmosfera unica del festival della Gamescom in loco.

Programmi Gamescom come Gamescom: Opening Night Live, Gamescom studios e Gamescom: Awesome Indies con un pubblico dal vivo in loco, nonché stream trasmessi su numerosi canali.

Contenuti Gamescom in bundle su Gamescom.

Missioni interattive su tutti i canali della Gamescom e premi interessanti nel contesto della Gamescom epix.

Molti progetti di cooperazione con creatori internazionali e media partner.

Dopo che l’E3 2022 e altri spettacoli del settore sono stati cancellati siamo entusiasti all’idea di poter finalmente vivere una sorta di normalità o quanto meno siamo sulla buona strada, con il Gamescom 2022. Oltre a questo spettacolo è stato annunciato anche il Tokyo Game Show come evento fisico.

Se volete rimanere aggiornati vi consigliamo di consultare la pagina Twitter ufficiale di Gamescom e il nostro sito per future news.