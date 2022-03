LEGO Super Mario: nuova espansione

Nintendo ha annunciato su Twitter una collaborazione con LEGO per una rinnovare la collezione di LEGO Super Mario con la celebre principessa Peach.

Il mondo di Super Mario continua ad espandersi con nuovi contenuti disponibili sul sito ufficiale di LEGO.

Non si hanno ancora informazioni precise sull’uscita della principessa Peach ne del resto della collezione. Nintendo e LEGO hanno annunciato che arriveranno entro la fine dell’anno 2022.

L’ultima collaborazione tra i due famosi marchi è stata con LEGO Super Mario: Luigi’s Mansion. Se vuoi saperne di più su questa edizione vi consigliamo la lettura del seguente articolo.

Fun-packed new #LEGOSuperMario Expansion Sets and characters are coming later this year, including the fabulous new LEGO Peach! #Mar10Day

Learn more: https://t.co/1wWDk8u6DE pic.twitter.com/aajMpVD0nJ

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 10, 2022