Stray è ancora previsto per il 2022 su PC, PS4 e PS5

Prima della trasmissione relativa allo State of Play di ieri, tutti cercavano di prevedere i giochi che Sony Interactive Enteratinment avrebbe mostrato nel corso dell’evento digitale. Nonostante PlayStation abbia detto a tutti che l’evento si sarebbe concentrato sui publisher giapponesi, Stray era un nome che abbiamo visto girare sui social media e su vari forum, tanto da far incuriosire agli appassionati che aspettano con ansia la produzione targata Annapurna Interactive

L’opera PS5 e PS4 è stato promossa da Sony in passato, e quindi in tanti speravano la presenza del gioco allo State of Play, ma ovviamente del videogioco non c’è stata nemmeno l’ombra, e la compagnia precedentemente citata ha effettivamente confermato che non sarebbe stato mostrato poche ore prima della trasmissione.

Tuttavia, sempre Annapurna Interactive, attraverso un post su Twitter, ha confermato che l’opera arriverà nel corso dell’anno su PC, PS4 e PS5. Purtroppo, per sapere la data d’uscita dedicata a Stray dovremo pazientare ancora.

for those asking about a Stray update, it won't be a State of Purr today 😅

it's still coming this year, though! 😺

— Annapurna Interactive (@A_i) March 9, 2022