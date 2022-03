Age of Empires 4: novità in vista

Microsoft ha annunciato che ripensando al suo approccio con gli aggiornamenti post-lancio per Age of Empires 4 e ha deciso di fornire all’utente un’anteprima di cosa aspettarsi dalle prossime due stagioni.

Il primo cambiamento risiede nella nomenclatura delle season, infatti non prenderanno più il nome delle stagioni effettive bensì ora avranno un nome numerico, con il rilascio di contenuti in arrivo chiamato Season One. Il motivo principale di questo cambiamento è che essendo un gioco globalizzato, basare gli aggiornamenti sulle quattro stagioni non è funzionale per tutto il bacino dell’utenza.

La Season One darà il via alla prima stagione classificata del gioco, l’editor di contenuti entrerà in beta, verranno aggiunti dei supporti per le mod e miglioramenti generali al gioco.

La Season Two darà il via alla seconda stagione classificata del gioco, consentirà ai giocatori di modificare completamente i tasti rapidi e i controlli, introdurrà un sistema di votazione della mappa e consentirà ai giocatori di scegliere i propri colori dalla classica palette.

Attualmente le informazioni sul rilascio di queste Season è ancora ignoto, ma si presume che la Season One possa non essere così lontana.

Se vuoi saperne di più su questo gioco strategico vi consigliamo la lettura dei seguenti articoli.

Age of Empires 4 è disponibile su PC.