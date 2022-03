Elden Ring: scoperto un modo per mettere in pausa il gioco

L’Action RPG open world Elden Ring di FromSoftware ha riscosso un immenso successo di critica e commerciale, grazie al suo ricco mondo aperto che è una gioia da esplorare. Tuttavia, molti hanno espresso critiche sulla mancanza di un vero e proprio pulsante di pausa, come in ogni altro gioco Soulsborne che lo studio ha realizzato.

Mentre l’omissione di questa caratteristica è comprensibile data la natura di Elden Ring, un trucco piuttosto non convenzionale rimedia anche a questa critica. Come rivelato dal popolare Youtuber Iron Pineapple su Twitter, se i giocatori selezionano l’opzione spiegazione del menu nella schermata dell’inventario, il gioco mostrerà un messaggio di testo che metterà in pausa l’azione.

Naturalmente, va da sé che si tratta di un exploit non intenzionale che molto probabilmente sarà patchato ad un certo punto in futuro. In una recente intervista, il direttore della serie Hidetaka Miyazaki ha parlato di come la difficoltà nei giochi di FromSoftware sia una parte dell’identità dello studio.