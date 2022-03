Ghostwire Tokyo: nuovo video gameplay da 18 minuti

Dopo un nuovo trailer che ha debuttato durante lo State of Play, Ghostwire Tokyo di Tango Gameworks ha ricevuto 18 minuti di nuovo gameplay tramite IGN. Esso vede Akito avventurarsi attraverso Tokyo, che è già stata infestata da diversi visitatori, e intraprendere missioni secondarie per aiutare gli spiriti ribelli. Potete dare un’occhiata alla clip video disponibile in calce alla notizia.

Il gameplay fornisce anche uno sguardo migliore al combattimento. Insieme agli archi e ai talismani, Akito è in grado di tessere l’etere per gentile concessione dello spirito detective KK che risiede al suo interno. Questo significa imbrigliare diversi elementi come il fuoco, l’acqua e il vento per sconfiggere i nemici. Mentre alcuni dei Visitatori possono andare giù abbastanza facilmente, ci sono quelli come Kuchisake-onna che possono prendere un bel po’ di punizioni.

Bloccare e deviare i suoi attacchi mentre si contrattacca è la chiave. Abbiamo anche uno sguardo migliore su una delle missioni secondarie, che consiste nell’affrontare un kappa per aiutare lo spirito di un ragazzo che è stato intrappolato. Oltre a muoversi furtivamente, i giocatori dovranno usare la Visione Spettrale per seguire il kappa attraverso i muri.

Ghostwire Tokyo uscirà nella giornata del 25 marzo per PS5 e PC.