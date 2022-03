War Thunder: arriva l’update Wind of Change

Un nuovo trailer di War Thunder è arrivato da qualche ora sulla pagina ufficiale di youtube di Gaijin Entertainment, e sembra che porterà un sacco di contenuti succosi da provare. Il gioco non riceve aggiornamenti significativi da un po’ di tempo, effettivamente, e pertanto è curioso vedere che abbiano rilasciato un trailer così importante senza dare alcun preavviso. Stando a quanto mostrato nel video, l’update si chiamerà “Wind of Change”, e nella sua durata possiamo notare alcuni veicoli che i fan del gioco hanno riconosciuto all’istante. Pertanto, si può presumere che si aggiungeranno alla collezione di veicoli utilizzabili in futuro, e sono:

LAV-AD (Air Defense): si tratta di un veicolo corazzato proveniente dagli Stati Uniti, dotato di una torretta elettrica che monta un cannone Gatling a 5 canne da 25 mm (0,984 pollici) Equalizzatore General Dynamics GAU-12 e due capsule missilistiche ciascuna con 4 missili Stinger FIM-92 per compiti di difesa aerea a corto raggio. Capacità per 990 colpi di munizioni da 25 mm e 16 (inclusi 8 colpi di ricarica) missili Stinger FIM-92.

Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II, detto anche “Warthog”: Un aereo da attacco subsonico monoposto, biturbofan, ad ala dritta, sviluppato da Fairchild Republic per la United States Air Force (USAF). In servizio dal 1976, prende il nome dal Republic P-47 Thunderbolt, un cacciabombardiere dell’era della seconda guerra mondiale efficace nell’attaccare bersagli a terra, ma comunemente chiamato “Warthog” o “Hog”. L’A-10 è stato progettato per fornire supporto aereo ravvicinato (CAS) alle truppe di terra amiche attaccando veicoli corazzati, carri armati e altre forze di terra nemiche; è l’unico velivolo costruito in produzione progettato esclusivamente per il CAS ad aver prestato servizio con l’aeronautica statunitense. La sua missione secondaria è dirigere altri velivoli negli attacchi a bersagli a terra, un ruolo chiamato forward air controller-airborne; gli aerei utilizzati principalmente in questo ruolo sono designati OA-10.

Non vediamo l’ora di vedere cosa ci riserverà il futuro di questo aggiornamento di War Thunder.