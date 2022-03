Overwatch 2: la beta PvP arriva ad aprile

Overwatch 2 è tornato a farsi sentire, e sembra che nuove notizie arrivino finalmente ai fan che tanto attendono il sequel della più recente IP di Blizzard. Oggi è uscito un Developer Update sulla pagina Youtube del gioco, in cui il nuovo game director Aaron Keller ci discute sui piani per il gioco, indicando che hanno dovuto prendere in considerazione alcune cose prima di capire come agire. Pertanto, hanno deciso di iniziare a concentrarsi sulla modalità PvP del gioco, e in seguito quella PvE. Per l’occasione, Keller ha detto che la closed alpha inizierà già da oggi, ma qubello che interesserà ai giocatori sarà senz’altro la closed beta di fine aprile, la quale permetterà a più giocatori di testare in anteprima il gioco. Di seguito, vi elenchiamo la lista di tutte le novità che potrete aspettarvi nella beta:

La modalità di gioco principale sarà 5vs5.

Un nuovo eroe: Sojourn.

4 nuove mappe, che sono Circuit Royal, Midtown, New Queen Street e Colosseo.

Arriverà la nuova modalità: Spinta, già mostrata nel primissimo

Quattro eroi sono stati reworkati per cambiare il loro stile di gioco, e sono Orisa, Doomfist, Bastion e Sombra.

E per finire, ci sarà un aggiornamento sul funzionamento dei ping e come usarli.

Questo è tutto da parte del team di sviluppo. Potrete già iscrivervi alla closed beta di Overwatch 2 seguendo il link del video che posteremo qui di seguito. Nonostante la cattiva luce che circonda la compagnia di Blizzard, è rassicurante vedere che sono intenzionati a spingere al massimo verso la sua pubblicazione.