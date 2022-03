Assassin’s Creed Valhalla: è arrivata L’alba del Ragnarok

L’attesa è giunta, e infatti l’ultimo DLC di Assassin’s Creed Valhalla, L’alba del Ragnarok, è finalmente disponibile su tutte le piattaforme dedicate del gioco. Questo segna definitivamente la fine dell’ultimo titolo principale di Ubisoft, la quale sta comunque pensando a cosa portare in seguito. Si tratta di un aggiunta di contenuti fuori di testa, poiché è sicuramente quella più grande. aggiungendo:

Un nuovo gameplay che permette di sfruttare i poteri dei nemici. Questi

poteri possono essere usati con ogni stile di gioco, compresa la versatilità in

combattimento e nelle opzioni stealth, esplorazione e soluzione di enigmi. Potrai

prendere possesso dei poteri dei nemici caduti e usarli per mutare forma in un

corvo per uccisioni dall’alto, dare alle loro armi il potere del ghiaccio per infliggere

colpi devastanti o resuscitare nemici sconfitti per farli combattere al tuo fianco.

poteri possono essere usati con ogni stile di gioco, compresa la versatilità in combattimento e nelle opzioni stealth, esplorazione e soluzione di enigmi. Potrai prendere possesso dei poteri dei nemici caduti e usarli per mutare forma in un corvo per uccisioni dall’alto, dare alle loro armi il potere del ghiaccio per infliggere colpi devastanti o resuscitare nemici sconfitti per farli combattere al tuo fianco. Affronta e sconfiggi nuovi nemici, come i giganti di fuoco di Muspelheim: i Muspels. Forniranno nuove sfide di gioco e ti incoraggeranno a usare i poteri per abbatterli.

Esplora i territori di Svartalfheim e scopri i rifugi dei nani che serviranno da punto di partenza per la missione di Odino per salvare Baldr, da utilizzare come fulcro per la tua progressione.

Accetta la sfida delle Valchirie in una nuova arena di combattimento, dove potrai

mettere alla prova la tua abilità.

mettere alla prova la tua abilità. Usa nuove armi e attrezzature, compresa una nuova arma unica che permette

combo speciali, un nuovo livello divino per tutta l’attrezzatura e molte

personalizzazioni per tatuaggi e acconciature di Eivor e decorazioni

dell’accampamento.

Questo è tutto, ma non vediamo l’ora di vedere cosa ci riserverà il futuro della saga di Assassin’s Creed dopo Assassin’s Creed Valhalla, considerando che Ubisoft non ci ha tenuti aggiornati su possibili sequel. Soltanto il tempo ci dirà che cosa stanno pianificando, ma per il momento godetevi L’alba del Ragnarok.