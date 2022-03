Fallout 76: Bethesda ha una roadmap pronta da mostrare

Non mancano esempi di giochi di servizio live che sono stati rapidamente abbandonati da editori e sviluppatori a seguito di lanci disastrosi, ma Fallout 76 è diventato un’eccezione a questa regola. Bethesda si è dedicata intensamente a tenerlo importante sin dal suo lancio non così stellare nel novembre 2018 e ha apportato lentamente e costantemente miglioramenti significativi ad esso, con molti contenuti pianificati per il gioco anche per quest’anno. E sembra che ci sia altro da fare oltre a questo: in un’intervista con AusGamers, il design director di Fallout 76 Mark Tucker ha rivelato che Bethesda ha attualmente una tabella di marcia quinquennale per il gioco, dicendo che i giocatori potranno aspettarsi delle belle sorprese in arrivo:

“La cosa divertente è che se potessi condividere ciò che c’è su questo altro monitor proprio qui, ti piacerebbe vederlo perché è una tabella di marcia di cinque anni su cui sto lavorando. Abbiamo piani a lungo termine e le cose diventano un po’ più confuse man mano che andiamo avanti perché ci adattiamo e ci adattiamo man mano che le cose si presentano e vediamo cosa vogliono i giocatori e cosa stanno facendo. Ma gran parte del mio tempo in questo momento è dedicato alla pianificazione di quella tabella di marcia di tre e cinque anni. La tabella di marcia triennale è molto più compresa e conosciuta, a cinque anni diventa un po’ più confusa, ma ci dedichiamo all’aggiornamento Fallout 76. Il messaggio ai nostri giocatori è che non ci dovrebbe essere motivo di pensare che non continueremo ad aggiornare questo gioco.”

Fallout 76 ha ricevuto una serie di importanti espansioni sin dal suo lancio, oltre a un flusso costante di correzioni, eventi stagionali, aggiornamenti e altro, e, in quanto tale, ha raccolto i frutti di una comunità fiorente e dedicata che è più di felice di continuare a tornare per saperne di più. Considerando lo stato in cui è stato lanciato il gioco, ci aspettiamo che riescano a mostrare grandi sorprese.