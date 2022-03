PlayStation: anche Sony sospende le vendite con la Russia

Seguendo la scia di altre aziende, come Microsoft ed Electronic Arts, anche Sony Interactive Entertainment ha recentemente ufficializzato la sospensione delle vendite in Russia di ogni software ed hardware, le operazioni sul PlayStation Store, sottolineando anche il non-lancio di Gran Turismo 7. In più è stata annunciata la donazione di 2 milioni di dollari a UNHCR e Save The Children, per supportare le vittime della guerra in Ucraina.

Qui sotto potete leggere il messaggio completo.

Sony Interactive Entertainent (SIE) si unisce alla comunità globale nel chiedere la pace in Ucraina. Abbiamo sospeso tutte le spedizioni di software e hardware, il lancio di Gran Turismo 7 e le operazioni del PlayStation Store in Russia

Per sostenere gli aiuti umanitari, Sony Group Corporation ha annunciato una donazione di 2 milioni di dollari allo United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), e all’ONG internazionale Save the Childred, per sostenere le vittime di questa tragedia.

Qui sotto potete vedere il tweet ufficiale dell’account PlayStation.