Syberia The World Before: ecco il trailer di lancio

Ad una settimana dall’uscita, Microids ha pubblicato il trailer di lancio di Syberia The World Before, nuovo capitolo della saga inventata dal compianto Benoit Sokal.

L’avventura grafica sarà disponibile dal 18 marzo su PC, via Steam, Gog ed Epic Games Store, e successivamente durante questo 2022 anche su console (non specificate).

Queste le caratteristiche del gioco, tramite la pagina Steam:

Vaghen, 1937: Dana Roze è una ragazza di 17 anni che intraprende una brillante carriera da pianista. Il suo futuro si fa però più cupo quando la minaccia fascista dell’Ombra Bruna incombe sull’Europa all’alba della Seconda Guerra Mondiale.

Taiga, 2004: Kate Walker sopravvive come meglio può nella miniera di sale in cui è stata imprigionata, fino a quando un tragico evento la spinge a partire per una nuova avventura alla ricerca della sua identità.

Parti per un’avventura attraverso le epoche e i continenti. Gioca con i personaggi di Kate Walker e Dana Roze per svelare misteri sepolti da ormai troppo tempo…

Esplora l’universo fantastico e poetico di Benoît Sokal, con le sue smaglianti scenografie e i suoi personaggi emblematici.

Risolvi complicati puzzle e enigmi nel più puro spirito della saga.

Scopri attraverso appassionanti dialoghi una storia ricca e accattivante, in cui la posta in gioco non è mai stata così alta.

Lasciati conquistare dalla colonna sonora sinfonica originale composta da Inon Zur (Syberia 3, Fallout, Dragon Age, Prince of Persia).

Lasciandovi qui sotto al trailer di lancio di Syberia The World Before, vi rimandiamo anche al nostro provato, in attesa della recensione.