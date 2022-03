LEGO Star Wars La Saga degli Skywaler nel video “Costruire la Galassia”

Warner Bros. Games, TT Games, The LEGO Group e Lucasfilm Games hanno pubblicato il nuovo video dietro le quinte “Costruire la Galassia”, che mette in evidenza l’ampiezza di contenuti e il senso di libertà che i giocatori si possono aspettare in LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker.

Nel video il team di sviluppo spiega il processo che ha utilizzato per portare in vita l’intera galassia di Star Wars con versioni viventi degli ambienti che si vedono nei nove film della Skywalker Saga, il tutto condito dal classico umorismo LEGO dietro ogni angolo. Il video mostra anche il lavoro che c’è voluto per realizzare gli effetti meteorologici, differenziare i colori del cielo e dedicare attenzione a ogni minimo dettaglio in un modo mai visto nei precedenti videogiochi LEGO.

In LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker i giocatori avranno la libertà di esplorare i mondi centrali da location familiari come Naboo, Endor, Tatooine e Cloud City su Bespin, nonché di sbloccare nuovi veicoli e personaggi giocabili, tra cui Mama l’Hutt, Yaddle e Babu Frik. I giocatori potranno anche raccogliere mattoncini Kyber sui vari pianeti come incentivo a deviare dal percorso principale del gioco. I mattoncini servono come valuta per migliorare vari aspetti dei personaggi, dalle abilità della Forza alla potenza di fuoco del blaster.

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker sarà disponibile dal 5 aprile 2022 per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. I giocatori che lo prenotano digitalmente riceveranno l’accesso anticipato al Trooper Chracter Pack il giorno del lancio. Il pacchetto sarà disponibile per un mese dal momento del lancio per chi acquista la Collezione Personaggi (il Season Pass che comprenderà tutti e sette i Character Pack) o potrà essere acquistato separatamente. L’acquisto della versione digitale del gioco comprende anche il personaggio giocabile di Obi-Wan Kenobi Classico, non acquistabile singolarmente. La versione fisica dell’Edizione Deluxe includerà un’esclusiva minifig di LEGO Star Wars: Luke Skywalker con latte blu.

Qui sotto potete vedere il nuovo filmato.