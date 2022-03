Two Point Hospital: video guida per Speedy Recovery

Dopo l’annuncio di qualche giorno fa, Two Point Studios ha pubblicato una video-guida per Speedy Recovery, DLC che arriverà in Two Point Hospital il 15 marzo su Steam e Microsoft Store (non ancora annunciata la data per console).

Questa la descrizione che accompagna il video:

“Ogni giorno migliaia di cittadini si fanno male in modi nuovi e divertenti, queste persone hanno bisogno del nostro aiuto, ma come? Un’ambulanza tradizionale non è all’altezza dei pericoli di oggi, per nostra fortuna, le menti più brillanti della contea sono all’altezza del compito!”

Incontra Gretchen Gearbox, meccanica e inventrice di fama mondiale, amica dei malati e delle punture d’api. Usa i progetti di Gretchen per costruire e gestire una flotta di ambulanze innovative e poco ortodosse, progettate per ogni situazione di emergenza. Dirigiti fuori strada con la Big Healer o stipati in un carico ridicolo con la Pantomobile. Vola in uno stile senza tempo con il Relicopter o accovacciati nei cieli in una gloriosa privacy con l’Airloovator.

Dovrai correre per accaparrarti i profitti, cioè i pazienti, mentre gli ospedali rivali si affacciano sulle strade con le loro nuove ambulanze alternative. Accendi i motori, lucida il tuo stetoscopio e che vinca l’ospedale più veloce!

Ecco cosa è incluso in questo nuovo DLC:

3 nuove località

3 nuove macchine di cura completamente animate

6 nuove malattie alla vista

19 nuove malattie in totale

Nuovo gameplay della spedizione delle ambulanze

Nuova musica, DJ e line tannoy

Qui sotto potete vedere la video-guida del prossimo DLC di Two Point Hospital.