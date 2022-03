Outward Definitive Edition è in arrivo su console next-gen e PC

Outward, il GDR open-world in cui è possibile esplorare il pericoloso e vasto mondo di Aurai da solo o con gli amici, arriverà presto su PlayStation 5 e Xbox Series X/S per la prima volta come Outward Definitive Edition e in versione PC.

Insieme al gioco base, la Definitive Edition conterrà due DLC, ossia The Three Brothers e The Soroboreans, con nuovi contenuti e numerosi aggiornamenti sulla qualità del titolo e modifiche al bilanciamento.

Gli avventurieri esperti affronteranno nuove sfide nella Definitive Edition di Outward sotto forma di nuovi incontri unici nei dungeon, nuovi scenari di sconfitta e anche alcune nuove malattie.

I giocatori possono anche aspettarsi una serie di aggiornamenti che miglioreranno il loro viaggio attraverso Aurai. Ad esempio, potranno accedere alla loro scorta mentre visitano il mondo di un amico, per quanto riguarda gli incantesimi invece ci saranno laboratori in ogni regione.

Anche il crafting sarà più accessibile e renderà il mondo di Outward più coeso, i rischi di corruzione (che in precedenza erano esclusivi dei DLC) si diffonderanno in tutto il gioco. Ci sono, ovviamente, molti altri cambiamenti e sfide per i giocatori esperti in cui affondare i denti con Outward Definitive Edition. I giocatori che possiedono già il gioco base e il DLC The Three Brothers potranno riscattare una copia gratuita della Definitive Edition. Per coloro che non hanno ancora messo piede nel mondo di Aurai: beh, ora sarebbe il momento perfetto per esplorare le terre, quindi allacciate gli stivali e prendete gli zaini, avventurieri!