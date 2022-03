Soul Hackers 2: il nuovo trailer mostra Jack Frost

Il prossimo JRPG Soul Hackers 2 di Atlus è sulla buona strada per essere lanciato ad agosto e lo sviluppatore ha lentamente iniziato a rilasciare informazioni su ciò che tratterà il sequel. Recentemente ha condiviso alcuni dettagli narrativi insieme a tonnellate di nuovi screenshot. Atlus ha pubblicato un nuovo trailer che vede il protagonista Ringo introdurre, Jack Frost, uno dei demoni preferito dai fan della serie.

Il video,mostra Ringo che introduce uno dei demoni, chiamato Jack Frost, che i giocatori dovranno affrontare nel gioco. Jack Frost è stato un punto fermo nella serie Shin Megami Tensei e nei suoi spin off per molto tempo ed è persino diventato una mascotte per l’azienda. Di seguito una panoramica del titolo tramite Atlus:

Storia

Il protagonista, Ringo, un agente di Aion, deve unire le forze con Devil Summoners per fermare la fine del mondo. Utilizzate i COMP, gadget speciali per evocatori di Diavoli e spazzare via i nemici. I distretti della città segreta conosciuti come Realms dispongono anche di strutture in cui potete fondere demoni e modificare COMP. Rafforzate i vostri legami con gli amici attraverso le interazioni al bar o nel nascondiglio e, a volte, ripercorrendo i ricordi passati degli evocatori attraverso missioni visive.

Personaggi

Ringo : uno degli agenti di Aion, un futuristico essere digitale senziente che mostra un vivo interesse per la società umana, la cultura e le emozioni.

: uno degli agenti di Aion, un futuristico essere digitale senziente che mostra un vivo interesse per la società umana, la cultura e le emozioni. Figue : fredda e premurosa, si comporta come una sorella maggiore di Ringo e la tiene sotto controllo.

: fredda e premurosa, si comporta come una sorella maggiore di Ringo e la tiene sotto controllo. Freccia: un agente di Yatagarasu, una delle fazioni degli Evocatori di Diavoli. È uno degli individui la cui morte presumibilmente ha un ruolo nell’innescare l’apocalisse.

Soul Hackers 2 uscirà per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam il 25 agosto in Giappone e il 26 agosto in tutto il mondo.