Nintendo e Sony hanno recentemente organizzato delle proprie live per fornire nuovi dettagli sui giochi in arrivo e annunciare nuovi progetti, e per la gioia della community anche l’evento di Microsoft è in arrivo. Con un focus sui prossimi titoli sviluppati indie in arrivo su Xbox, l’azienda ha annunciato un nuovo [email protected] Showcase, fissato per il 16 marzo alle 10:00 PDT (le 19:00 in Italia).

Durante la presentazione, Saranno presenti squadre indipendenti come Finji, editore di Tunic in uscita il 16 marzo, e Whitehorn, mentre l’immagine promozionale che Microsoft ha allegato all’annuncio dell’evento anticipa anche gli aggiornamenti per altri giochi in arrivo come There is No Light e Trek a Yomi che uscirà questa primavera. Nel frattempo, vengono menzionati anche Shredders in arrivo il 17 marzo anche su Game Pass e Roblox, mentre Microsoft afferma anche che daremo un’occhiata al primo gioco della nuovissima etichetta editoriale di iam8bit.

L’ultimo appuntamento è stato a inizio agosto dove tra i vari titoli sono stati mostrati Lightyear Frontier, un farming simulator open-world, in cui si unisce la coltivazione con macchine futuristiche; The Wandering Village, dove un gruppo di persone abita sulla schiena di una creatura gigante; RPG Time: The Legend of Wright; Aragami 2, sequel del titolo con combattimenti ninja. Con tutte queste premesse si spera che l’evento di mercoledì prossimo sia pieno di sorprese e non proponga per la maggior parte del tempo trailer di titoli già annunciati.

[email protected] Showcase è previsto per le 19:00 del 16 marzo 2022.