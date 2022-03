Rust Console Edition: disponibile la patch 1.31

Con Rust sviluppato da Facepunch che ha ricevuto il suo aggiornamento di marzo su PC la scorsa settimana, anche la sua controparte console, che è curata da Double Eleven, non viene dimenticata. Mentre il gioco su console ha ricevuto il suo aggiornamento Offshore Blowout il mese scorso , la società di sviluppo ha pubblicato una nuova patch per il gioco, concentrandosi maggiormente sulla risoluzione di alcuni dei problemi rimanenti.

Il nuovo aggiornamento, versione 1.31, è disponibile per PlayStation 4 e Xbox One e mira a risolvere alcuni problemi del gioco, come la correzione degli arresti anomali che si verificano quando si spostano gli oggetti nella coda di fabbricazione e gli elicotteri attaccano che scompaiono casualmente durante il combattimento. Sono stati risolti anche i problemi con gli arresti anomali che si verificavano quando un giocatore bannato tenta di unirsi a un amico su un server, quindi i giocatori hanno una cosa in meno di cui preoccuparsi. Potete trovare le note complete del nuovo aggiornamento qui. Di seguito una panoramica:

Modifiche

Patch 1.31 should be live in 10 to 15 minutes for both platforms. While you wait, please have a look at the list of changes for this update: https://t.co/VGKInEVCb1 pic.twitter.com/jZ9JtdpNqm

— Rust Console Edition (@playrustconsole) March 10, 2022