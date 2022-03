Green Hell Spirit of Amazonia Parte 3 arriva dal 29 marzo

Green Hell , il gioco di sopravvivenza di Creepy Jar con sede a Varsavia, ha accumulato un discreto seguito di fan, in parte perché il gioco ha ricevuto un solido supporto dai suoi sviluppatori dopo aver lasciato l’accesso anticipato nel 2019. Per continuare a mantenere la loro buona volontà con la base di giocatori, lo sviluppatore ha recentemente rivelato il prossimo capitolo della trama in corso di Spirits of Amazonia, che sarà gratuito per tutti i giocatori. È stato rilasciato un trailer per offrire un rapido assaggio dell’aggiornamento, confermandone anche la data di uscita.

La terza parte della trama vedrà la conclusione del viaggio di Jake con la tribù amazzonica, iniziato nel gennaio dello scorso anno. Oltre a ciò, il gioco riceverà nuovi contenuti aggiuntivi, come una nuova tribù di pescatori amazzonica chiamata Habukku, tre nuove arene di prova, una regione completamente nuova, quattro nuove leggende, due nuove armi e altro ancora. Spirits of Amazonia Parte 3 arriva il 29 marzo. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Siete stati abbandonati nella giungla senza cibo o equipaggiamento: il vostro scopo è sopravvivere e trovare una via d’uscita. Desiderosi di sopravvivere, dovrete affrontare un’avventura in cui la solitudine metterà alla prova la vostra resistenza fisica e mentale. Quanto a lungo riuscirete a resistere contro i misteriosi pericoli della giungla?

Durante questa avventura, non potrete contare su aiuti esterni. Armati solo delle vostre mani, dovrete apprendere realistiche tecniche di sopravvivenza per costruire ripari, strumenti e armi che vi permetteranno di difendervi e cacciare. Costantemente minacciati dalla giungla, dovrete affrontare non solo animali selvaggi e malattie tropicali, ma anche i tranelli della vostra stessa psiche e le paure che serpeggiano nel cuore di una foresta apparentemente infinita.



Green Hell è disponibile per PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PC tramite Steam.