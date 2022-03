Warhammer 40000 Chaos Gate Demon hunters: rivelato Garren Crowe

Warhammer 40000: Chaos Gate – Daemon hunters, che è stato rivelato l’anno scorso , si avvicina al lancio di maggio e, in anticipo, i suoi sviluppatori hanno rilasciato regolarmente nuovi dettagli sul gioco. Dopo aver condiviso in precedenza uno sguardo alle quattro classi avanzate tra cui i giocatori potranno scegliere. Gli sviluppatori hanno rivelato un nuovo personaggio speciale che si unirà ai ranghi degli Space Marine nel prossimo gioco di strategia tattica.

Di nome Garren Crowe, è un Castellan ed è il campione della confraternita dei Purificatori e il guardiano della Black Blade of Answer. Crowe usa la Lama Nera di Antwyr, una reliquia del male che lo schernisce e lo tenta con sussurri del potere illimitato del Caos, per sconfiggere i suoi nemici sul campo di battaglia. Il personaggio sarà disponibile nella campagna principale, dove si unirà alla squadra di giocatori dopo aver sbloccato un evento del gioco. Di seguito una panoramica di Warhammer 40000 Chaos Gate Demon hunters tramite Steam:

Guidate l’armata più grande in possesso del genere umano, i Grey Knights, contro le forze malvagie del Caos in questo frenetico gioco di ruolo strategico a turni. Mettete fine a un insidioso complotto per infettare la galassia con il pericoloso morbo chiamato Bloom, in grado di far sprofondare i pianeti nell’oblio.



Armati di fede e protetti dalla devozione, la natura dei Grey Knights affonda nel mistero e si fonda su brutali esecuzioni e ricordi da cancellare. Preparatevi a vivere un’avventura nel 41esimo millennio e seguite il viaggio di questo corpo d’élite in un’avvincente storia scritta dall’acclamato autore della Black Library, Aaron Dembski-Bowden. Potenziate la tua base operativa, costruite nuove strutture, effettuate ricerche su misteri arcani e affrontate missioni di combattimento in più mondi per evitare la diffusione del morbo. Il Bloom agisce indiscriminatamente; saranno le vostre scelte a influenzare il destino dei pianeti.

Warhammer 40000 Chaos Gate Demon hunters è in sviluppo per PC tramite Steam e GOG.