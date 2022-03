Nintendo sospende le spedizioni in Russia

Dei tre grandi produttori di console dell’industria dei giochi, Microsoft e Sony hanno entrambi annunciato pubblicamente negli ultimi giorni la sospensione di tutte le loro operazioni in Russia a causa dell’invasione dell’Ucraina da parte del paese e del conflitto in corso nella regione, e ora anche Nintendo vuole seguirne l’esempio e interrompere i rapporti commerciali.

In una dichiarazione a Eurogamer, la società giapponese ha affermato che avrebbe sospeso tutte le spedizioni di prodotti in Russia, con la decisione presa a causa di complicazioni derivanti dalla spedizione dei prodotti nella regione. Di seguito la dichiarazione da parte di Nintendo:

Abbiamo deciso di sospendere la spedizione di tutti i prodotti Nintendo in Russia per il prossimo futuro. Ciò è dovuto alla notevole volatilità che circonda la logistica della spedizione e della distribuzione di beni fisici.



Di recente, è stato anche riferito che i servizi del Nintendo eShop erano stati sospesi anche in Russia, sebbene fino ad ora la società non avesse fornito una motivazione per lo stesso. Ora la società conferma che:

l’eShop è attualmente in manutenzione a seguito della sospensione delle transazioni in rubli russi da parte del fornitore di servizi di pagamento.

Di recente, Nintendo ha anche ritardato a tempo indeterminato il lancio di Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp , che doveva uscire il prossimo mese, a causa di recenti eventi mondiali. EA è un’altra società che ha sospeso tutte le operazioni in Russia, mentre lo sviluppatore ucraino GSC Game World ha recentemente confermato di aver sospeso la produzione del prossimo sparatutto STALKER 2: Heart of Chernobyl.

