.hack//G.U. Last Recode: trailer per il lancio su Switch

Annunciato a dicembre, da oggi 11 marzo .hack//G.U. Last Recode è disponibile anche su Nintendo Switch. La collection, uscita nel 2017 su PC e PlayStation 4, contiene tre episodi rimasterizzati di epoca PS2 (Rebirth, Reminisce e Redemption) insieme al più recente Reconnection. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Queste le caratteristiche del gioco, attraverso la pagina Steam:

.hack//G.U. è tornato! Accedi alla trilogia .hack//G.U. e fai ritorno a ‘The World’, mentre Haseo dà la caccia a Tri-Edge in .hack//G.U. Last Recode, ora con una grafica e una qualità di gioco migliorate e delle modalità tutte nuove!

Questa collezione comprende i 3 titoli originali Rebirth, Reminisce e Redemption, tutti restaurati e rimasterizzati, oltre a un 4° volume tutto nuovo: .hack//G.U. Reconnection.

• 15 anni di .hack – Celebra il 15° anniversario del franchise multimediale più amato al mondo uscito nel 2002

• Restaurato – Qualità di gioco migliorata graficamente e scene tagliate ora in 1080p/60 fps

• Caratteristiche di sistema migliorate – Equilibrio di battaglia e velocità di gioco ottimizzate per una migliore esperienza per nuovi e vecchi fan.

Lasciandovi al trailer di lancio qui sotto, vi rimandiamo alla nostra recensione di qualche anno fa. Ricrodiamo infine che la collection era uscita per festeggiare i 15 anni del franchise.