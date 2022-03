Destiny 2: ritornano da oggi le Prove di Osiride

L’ultimo raid di Destiny 2, Volontà del Discepolo, è stato completato dopo il lancio della Regine dei Sussurri. Quindi cosa c’è da fare per i giocatori in questo momento? Nel nuovo settimanale di Bungie, lo sviluppatore ha confermato che Le Prove di Osiride sarebbero tornate oggi. Coloro che preferiscono le invece preferiscono le partite 6v6 in Crogiolo possono partecipare allo Stendardo di Ferro, modalità a tempo limitato che tornerà dalla giornata del 15 marzo.

Una nuova mappa verrà introdotta nel Crogiolo, ma non sappiamo ancora nulla al momento e maggiori dettagli in arrivo successivamente, quindi rimanete sintonizzati. Destiny 2: La regina dei Sussurri è attualmente disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Google Stadia. Intanto, cogliamo l’occasione per dirvi che sulle nostre pagine è disponibile la recensione dedicata all’espansione della Megera Regina.