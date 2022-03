Dreams ha più di 150.000 “sogni”, 5.000 creazioni ogni settimana

Dreams, titolo sandbox di Media Molecule uscito su PlayStation 4 nel 2020, continua ad essere supportato dalla community, con tante creazioni pubblicate ogni giorno.

In un nuovo articolo di GamesIndustry sugli strumenti di Dreams utilizzati per insegnare lo sviluppo dei giochi, Media Molecule ha confermato che sono stati pubblicati dal lancio più di 150.000 “sogni”.

Oltre a questo, i giocatori hanno creato 400.000 scene diverse e 400.000 elementi (che possono essere utilizzati come asset nella modalità di creazione). Ogni settimana vengono pubblicate più di 5.000 nuove creazioni. Negli ultimi sette giorni, il 25% di tutti gli utenti ha speso il suo tempo nella creazione di elementi, espandendo ulteriormente il set dei tool

DreamStats segnala che ci sono più di 1,87 milioni di utenti registrati per il titolo. Gli utenti giornalieri hanno raggiunto il picco di 1.260 il 12 febbraio. La community è stata molto attiva e i tool hanno aiutato alcuni utenti a trovare posizioni nell’industria del gaming. La live services director di Media Molecule, Abbie Heppe, ha notato una persona che si è poi unita a Insomniac. C’è anche Dakota Scibilia, che è entrata in Blizzard Entertainment come program manager nel 2018 e attualmente è una game designer.

Media Molecule ha aggiornato la suite di creazione di Dreams e ha aggiunto nuove campagne nel tempo, come Ancient Dangers: A Bat’s Tale o l’avventura di Megapenguin.