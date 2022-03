WWE 2K22: disponibile da oggi nei negozi

2K annuncia oggi WWE 2K22 è disponibile da oggi sugli scaffali dei negozi per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Scendi dagli spalti e ottieni il controllo completo del WWE Universe. Colpire così duro non è mai stato così facile. Tutto, dai comandi alla grafica mozzafiato, è stato riprogettato per immergerti così tanto nell’azione che avrai l’impressione di trovarti a bordo ring durante un match di WrestleMania.

Esegui tuffi, liberati dagli schienamenti e metti a segno mosse finali con le Superstar e Leggende WWE più grandi e realistiche di sempre: The Rock, Sasha Banks, Goldberg, “Stone Cold” Steve Austin, Brock Lesnar e molti altri. Nei panni di un general manager della WWE, sarai tu a prendere le decisioni per il tuo brand. Assumi il comando di Raw, SmackDown, NXT o NXT UK e seleziona il tuo roster di Superstar e Leggende WWE per competere contro i GM rivali nella realizzazione del brand di maggior successo del WWE Universe. Crea lo show più seguito organizzando intense rivalità, tipi di match esagerati, sfide per il titolo ed eventi PPV in un’escalation di arene e pubblico. Decidi le regole, poi gioca nei panni di una Superstar, interferisci come GM o prendi decisioni dietro le quinte: la scelta è solo tua.

Per la prima volta nella storia della serie, la nuova modalità La mia FAZIONE ti permette di creare una fazione da fare invidia alla nWo. Colleziona, gestisci e potenzia le Superstar WWE con eventi settimanali e aggiornamenti regolari.