E3 2022: nuovi indizi sull’evento solo digitale

Ad inizio anno l’ESA aveva annunciato che anche per il 2022 l’E3 non si sarebbe svolto in presenza, ma successivamente alcune voci riportate dal giornalista Jeff Grubb, ipotizzavano anche la cancellazione dell’evento in formato solo digitale. Arrivano però ora altri rumor che confermerebbero l’evento only-digital.

Secondo l’insider Tom Henderson infatti, l’Entertainment Software Ratings Board (ESRB) ha inviato delle e-mail agli sviluppatori, informandoli che l’E3 2022 sarà un evento interamente digitale.

Il che va dunque contro la precedente ipotesi di Grubb, che ipotizzava di come la maggior parte degli eventi estivi sarebbero stati inglobati dal Summer Game Fest di Geoff Keighley, con alcuni publisher a tenere le proprie conferenze in totale autonomia: il che avrebbe spinto Grubb a pensare che un E3 2022 digitale non avrebbe avuto alcun senso.

Henderson si aspetta dunque che, se le e-mail sono state effettivamente inviate, un annuncio ufficiale venga fatto presto. Questa non sarebbe la prima volta che lo show affronterebbe una situazione simile. L’evento dell’anno scorso è stato interamente digitale con la partecipazione di vari publisher tra cui Xbox, Nintendo, Bethesda e così via.

Con l’attuale situazione dell’E3, gamescom 2022 sarà invece un evento in persona che offrirà un “ampio programma digitale” dal 24 al 28 agosto. Anche il Tokyo Game Show 2022 è confermato essere un evento dal vivo, che avrà luogo dal 15 al 18 settembre. Vedremo dunque cosa verrà detto in merito, per avere conferme o eventuali smentite legate all’E3 2022.

Qui sotto potete vedere il tweet di Tom Henderson.

E3 will be an entirely digital event again this year according to the ESRB who sent out emails to developers today.

I guess this squashes the rumors that they were going to cancel it?

I'd be expecting an announcement soon if the ESRB is sending out emails.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) March 10, 2022