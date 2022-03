Super Nintendo World agli Universal Studios Hollywood

Super Nintendo World arriverà negli Stati Uniti il prossimo anno, più precisamente agli Universal Studios di Hollywood.

Nella giornata di ieri si è festeggiato il Mario Day e Nintendo ha annunciato diverse novità per il franchising. In un tweet, gli Universal Studios di Hollywood hanno dichiarato che aprirà Super Nintendo World nel 2023.

Attualmente in costruzione a Los Angeles, Super Nintendo World consente ai visitatori di giocare a versioni reali dei loro giochi Nintendo preferiti. Inoltre per celebrare l’apertura del Super Nintendo World, gli Universal Studios Hollywood aggiungeranno tutti i tipi di merchandising a tema Nintendo da acquistare al parco, inclusi vestiti a tema Mario e Luigi, cappelli e una selezione di personaggi di peluche di varie dimensioni, tra cui Yoshi e Bowser .

Questo non è l’unico parco di Super Nintendo World infatti ne esiste uno in Giappone e uno a Orlando, negli Stati Uniti.

Se volete saperne di più vi consigliamo di rimanere aggiornati per future news e di controllare il sito ufficiale del parco.

#SuperNintendoWorld is opening in 2023 at Universal Studios Hollywood! Level up with exclusive merch at the Feature Presentation store, opening soon. pic.twitter.com/4qh0bDACGN

— Universal Studios Hollywood (@UniStudios) March 10, 2022