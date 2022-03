Road 96: ecco la data su console

Già si sapeva dell’imminente arrivo di Road 96 su console, e oggi Ravenscourt e DigixArt hanno annunciato che il gioco di avventura basato su una trama in continua evoluzione sarà disponibile il 14 aprile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Oltretutto, Road 96 si è aggiudicato cinque premi individuali ai Pégases Awards di questa notte:

Best Indie Game

Beyond The Video Game

Best Accessibility

Best Sound Design

Best Narrative Design

Queste le parole in merito da parte di Yoan Fanise, CEO & Creative Director presso DigixArt:

“Siamo così orgogliosi di averli vinti, speravamo in uno di essi; cinque è incredibile. C’è un vasto pubblico in attesa di esperienze innovative al giorno d’oggi e il mondo del gaming è cambiato drasticamente negli ultimi anni. Road 96 è una creazione collaborativa, un riflesso della diversità dei team e mostra che il successo non dipende dalle dimensioni di un progetto, ”

Queste le caratteristiche del gioco:

Road 96 è un viaggio on the road pazzesco e bellissimo. Sarà la scoperta di luoghi emozionanti e persone insolite nel tuo personale viaggio verso la libertà.

Un’avventura narrativa in continua evoluzione ispirata a Tarantino, ai fratelli Coen e Bong Joon-ho. Realizzato dai pluripremiati creatori di Valiant Hearts e Memories Retold. Annunciato come parte dell’iniziativa OMEN Presents di HP Inc.

Momenti di azione, esplorazione, malinconia contemplativa, incontri umani e situazioni stravaganti. Ambientato in uno sfondo di governo autoritario e oppressione.

Uno stile visivo straordinario, una colonna sonora piena di successi degli anni ’90 e mille percorsi attraverso il gioco si combinaneranno in modo che ogni giocatore possa creare le proprie storie uniche su Road 96.

Qui sotto potete vedere il trailer.