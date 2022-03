Steam Deck: alcuni titoli Xbox Game Studios ricevono il verificato

In un recente aggiornamento, Xbox Game Studios ha confermato la lista dei titoli supportati e non supportati su Steam Deck.

Alcuni sono stati segnati come “verificati”, ovvero funzionano al meglio:

Altri titoli sono invece stati segnati come “giocabile”, ovvero potrebbero richiedere alcune modifiche manuali da parte dell’utente:

Infine, al momento ci sono alcuni giochi “non supportati”, a causa della mancanza di supporto anti-cheat.

Questo il messaggio ufficiale sulla pagina dell’aggiornamento su Steam:

Qui a XGS amiamo il gaming e pensiamo che la gente dovrebbe essere in grado di giocare ai nostri giochi il più liberamente e facilmente possibile – in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo, condividendo esperienze incredibili con gli amici o immergendosi in avventure solitarie.

Sta ai nostri studios decidere come inserire l’integrazione di Steam Deck per i loro giochi nei loro impegni, e con un sacco di roba fantastica già in lavorazione alcuni titoli potrebbero richiedere più tempo. Abbiamo messo insieme questa lista in modo che possiate vedere come stanno procedendo i nostri titoli

Il lato positivo è che Xbox Game Studios affida dunque il processo di integrazione ai singoli studi, quindi il supporto per i giochi attualmente non supportati potrebbe arrivare più avanti.

Congratulations @valvesoftware on the launch of the Steam Deck!



More and more of our 1st Party titles are getting marked as Verified or Playable – you can check out which ones here:https://t.co/KYgytWMos7 pic.twitter.com/mAT048H7O1

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) March 10, 2022