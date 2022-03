ANNO Mutationem: il nuovo trailer fa una panoramica generale del gameplay

Mancano pochi giorni all’uscita di ANNO Mutationem, titolo cyberpunk con grafica che mescola 2D e 3D. Entrato in fase gold a gennaio, sarà infatti disponibile dal 17 marzo su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5. In attesa dunque del rilascio, IGN ha pubblicato un video che fa una panoramica completa del gameplay con la protagonista Ann, e potete vederlo in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco sviluppato da ThinkingStars e pubblicato da Lightning Games, attraverso la pagina del PlayStation Store:

Benvenuti nel mondo Cyberpunk ricoperto di neon, 2D-meets-3D di ANNO: Mutationem. In questo gioco d’azione-avventura con elementi RPG, tu diventi Ann: un lupo solitario altamente addestrato al combattimento in una missione personale in una metropoli gigantesca, piena di sinistre megacorporazioni, misteriosi gruppi marginali e creature più bizzarre di quanto le parole possano esprimere.

Caratteristiche:

Dove il 2D incontra il 3D

Gameplay unico da 2D a 3D, passaggio senza soluzione di continuità tra azione e platform 2D ed esplorazione 3D per interagire con il mondo e i suoi abitanti.

Esplorando luoghi diversi come enormi città e complesse strutture sotterranee, i giocatori sono liberi di andare come vogliono, tornando in aree precedenti e sbloccare nuovi eventi.

Esplorando luoghi diversi come enormi città e complesse strutture sotterranee, i giocatori sono liberi di andare come vogliono, tornando alle aree precedenti e sbloccare nuovi eventi.

Una storia grandiosa che si addice a un ricco e oscuro arredamento cyberpunk, con protagonista la nostra eroina principale Ann e il suo fidato compagno hacker Ayane.

Raccogli, compra o crea oggetti e potenzia le statistiche, le abilità e l’equipaggiamento di Ann. Usa i chip per modificare qualsiasi tipo di arma che trovi.

Qui sotto potete vedere il gameplay trailer di ANNO Mutationem.