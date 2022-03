Axiom Verge 2: annunciata la data su Steam

Thomas Happ, sviluppatore di Axiom Verge 2, ha annunciato la data d’uscita del gioco su Steam. L’action-adventure in un mondo alieno sarà disponibile dall’11 agosto sulla piattaforma Valve, dopo essere arrivato su PlayStaion 4, Switch e su Epic Games Store come esclusiva PC per un anno.

Nel messaggio, Happ riconosce che la scelta dell’esclusività su Epic Games è stata molto sofferta, preparandosi ad eventuali review bombing o altri contraccolpi, ma che alla fine non potrebbe essere più grato per la comprensione di tutti.

Nel finale del messaggio ringrazia la community del gioco, sottolineando come Axiom Verge abbia cambiato la sua vita:

Poco prima del lancio di Axiom Verge, ero un artista in difficoltà appena sposato che aveva dovuto vendere la sua auto per pagare le spese veterinarie del suo cane e le cui spese stavano iniziando a superare il suo reddito. Ora ho una famiglia meravigliosa che posso mantenere, e il mio lavoro è il mio hobby. Quante persone possono dire lo stesso? E devo tutto a questa comunità di fan di Axiom Verge. Grazie per il vostro continuo supporto, e a presto su Steam!

Qui sotto potete vedere il tweet di Tom Happ sulla data d’uscita di Axiom Verge 2 su Steam.