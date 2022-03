Soul Hackers 2: il nuovo trailer mostra Dormarth

Atlus ha pubblicato un nuovo video che introduce uno dei demoni che saranno presenti in Soul Hackers 2, seguito della serie spin-off di Megami Tensei. In questi giorni l’azienda giapponese, proprio come fu per Shin Megami Tensei V, sta pubblicando trailer a ritmo costante dei personaggi che saranno presenti nel gioco (come Jack Frost).

Oggi è dunque il turno del demone Dormarth, che si mostra in azione che e viene, come da format dei video, presentato dalla protagonista Ringo. Dormarth ha debuttato nella serie nel porting per 3DS dell’originale Devil Summoners. Potete vedere il video qui sotto, ricordandovi che Soul Hackers 2 sarà disponibile dal 25 agosto in Giappone e il 26 agosto in tutto il mondo, su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam).