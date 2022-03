Call of Duty Modern Warfare 2: nuove notizie interessanti

Coloro che hanno giocato a Modern Warfare quando è stato rilasciato nel 2019 ricorderanno che il gioco aveva anche una modalità extra che continuava la campagna in un modo simile a quanto descritto sopra. Quella modalità era Spec Ops, l’esperienza introdotta per la prima volta nell’originale Call of Duty Modern Warfare 2 prima di essere aggiornata per il nuovo gioco. Consisteva in varie missioni e sfide come i giocatori avrebbero potuto aspettarsi, ma ha anche portato avanti la storia di Modern Warfare attraverso quegli incarichi.

Siamo ancora parzialmente nel buio per quanto riguarda questo titolo di Activision, ma speriamo di ricevere presto notizie a riguardo. Di seguito, vi mostriamo il link del tweet di RalphsValve.