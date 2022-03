Perfect Dark: Dan Neuburger lascia il progetto

Dopo la partenza del suo direttore del design nel febbraio 2021, Perfect Dark di The Initiative ha perso il suo direttore del gioco. Secondo il profilo LinkedIn di Dan Neuburger, ha lasciato l’azienda il mese scorso dopo tre anni e otto mesi. L’insider Klobrille ha individuato questo cambiamento e ha espresso i propri pensieri su Resetera. In sostanza, mentre c’è preoccupazione per il posto vacante, Klobrille ha detto che stavano lentamente ottenendo:

“L’idea alla base di The Initiative. Sembra che sia fondamentalmente uno studio che dà il via a un progetto e lo porta attraverso l’ideazione, il prototipo e le fasi di pre-produzione completa, per poi portarlo alla produzione completa con l’assistenza di un altro studio che ha la manodopera necessaria, in questo caso Crystal Dynamics .”

Questo spiegherebbe anche il nome dello studio. Hanno anche notato che il titolo potrebbe essere “più avanti di quanto la gente pensi” e che una versione del 2023 “potrebbe essere sul tavolo“. Ancora una volta, è difficile da dire dato quanto sappiamo del gioco. Microsoft lo ha annunciato a dicembre 2020 e da allora non ha fornito ulteriori dettagli o gameplay. Le voci hanno indicato che potrebbe essere un titolo di servizio dal vivo.

Purtroppo non sapremo molto in questo periodo, ma ci aspettiamo di rimanere aggiornati per il futuro di Perfect Dark.