Destiny 2: il nuovo raid ha fatto molte vittime

Destiny 2 si è aggiornato di recente con la sua nuova espansione della Regina dei Sussurri, e come tutti i giocatori sapranno, il nuovo raid dedicato al DLC è Promessa del Discepolo. Questo difficile raid mette i giocatori testa a testa contro Rhulk, il Discepolo del Testimone, in una delle boss fight più difficili mai realizzate dal team di Bungie nel gioco. In particolare, oggi sappiamo di preciso quanti tentativi sono stati fatti per buttare giù questo difficile boss:

Totale giocatori che sono entrati nel raid: 546.616

Giocatori che hanno completato l’acquisizione: 270.648



Giocatori che hanno eliminato il Guardiano: 131.550

Giocatori che hanno completato l’Esposizione: 80.153

Giocatori unici che hanno completato l’intero raid: 32.621

Sconfitte totali nemiche: 1.005.850.547

Morti totali dei Guardiani: 70.067.705

Ore totali trascorse in modalità Concorso Promessa del Discepolo: 4.223.843

Guardando questi numeri, si può avere un’idea che Bungie non abbia affatto scherzato quando segnalavano la difficoltà della sfida, e i giocatori hanno potuto assaporare (in tutti i sensi) l’ostacolo che Rhulk rappresenta. Ricordiamo che tutti i giocatori che completeranno il raid Promessa del Discepolo prima del 15 marzo alle 10:00 PT avranno l’opportunità di acquistare una giacca in edizione limitata per commemorare l’evento. L’elegante vestito costa ben 149,99 euro, ma ha molte caratteristiche interessanti, come la possibilità di ripiegarsi in una piccola borsa e alcune tasche piuttosto spaziose. I giocatori qualificati di Destiny 2 possono effettuare l’ordine in qualsiasi momento da oggi fino al 31 marzo tramite il Bungie Store. Ovviamente, dovrete prima buttare giù Rhulk, ma dal resto, se volete superare la sfida e l’avversità dovete incontrarla e rimanere a testa alta.