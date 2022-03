Dying Light 2 Stay Human: il nuovo aggiornamento introduce i 60fps su Xbox Series S

Dal lancio di Dying Light 2 Stay Human poco più di un mese fa, lo sviluppatore Techland è stato decisamente proattivo nel rilasciare pacchetti DLC e patch post-lancio per continuare a migliorare l’esperienza offerta nell’action RPG. Un’altra nuova patch è ora disponibile per il gioco, e porta alcuni interessanti miglioramenti.

Non molto tempo fa, lo studio polacco ha parlato di come la GPU di Xbox Series S gli stava impedendo di ottimizzare le prestazioni del gioco sulla console, ma come molti saranno felici di sapere, questa nuova patch ha aggiunto una modalità Performance a Dying Light 2 Stay Human su Xbox Series S che permette al gioco di girare a 60fps. Allo stesso tempo, una nuova “Modalità Bilanciata” è stata aggiunta al gioco anche su Xbox Series X.

Oltre a questo, ci sono varie altre correzioni fatte come parte di questa patch che affrontano diversi bug, correzioni della progressione della storia, tutte le istanze di quel fastidioso bug del loop della morte, e molto altro. Potete trovare tutti i dettagli nella patch notes

Ecco la descrizione ufficiale del gioco:

Più di 20 anni fa, a Harran, abbiamo combattuto il virus e abbiamo perso. Ora stiamo perdendo di nuovo. La Città, uno degli ultimi grandi insediamenti umani, è dilaniata dal conflitto. La civiltà è precipitata di nuovo in un oscuro Medioevo. Ma la speranza non muore. Tu sei un viandante che ha il potere di cambiare il destino della Città. Ma le tue eccezionali abilità hanno un prezzo. Tormentato da ricordi che non riesci a decifrare, parti per scoprire la verità… e ti ritrovi in una zona di guerra. Affina le tue abilità: per fare amicizie e sconfiggere i nemici avrai bisogno sia di cervello che di muscoli. Svela gli oscuri segreti custoditi da chi detiene il potere, scegli con chi allearti e decidi il tuo destino. Ma dovunque ti portino le tue azioni, c’è una cosa che non puoi mai dimenticare: devi restare umano.

L’opera firmata Techland è disponibile su Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4 e PC, e sarà lanciato come Nintendo Switch nel corso dell’anno in versione cloud. Prima di concludere, vi rimandiamo alla nostra recensione del titolo.