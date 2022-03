Destiny 2: il nuovo aggiornamento sistema il drop rate della Sorgente

Un nuovo hotfix è disponibile per Destiny 2 di Bungie, offrendo alcune correzioni necessarie per la Sorgente e Azzarrdo. Corregge anche un problema con il limite settimanale delle Leghe Ascendenti del Maestro Rahool che non si resetta. I giocatori possono acquistare due Leghe Ascendenti al prezzo di una per rimediare.

Per quanto riguarda le altre correzioni, la protezione dalla sfortuna è stata aggiunta ai drop delle armi e alle mod della Sorgente. È stato anche risolto un problema con le ricompense di completamento, così i giocatori dovrebbero avere meno possibilità di ottenere drop Potenti o Pinnacoli nello stesso slot di equipaggiamento più volte di seguito. Azzardo ha anche visto alcune modifiche alle sue taglie ripetibili, come la riduzione delle abilità delle armi da 25 a 15 e le Super uccisioni da 15 a 10.

Inoltre, per coloro che hanno goduto di vantaggi di livello nel PvP di Azzardo a causa di un bug, è stato risolto. Vi ricordiamo che Destiny 2 è attualmente disponibile per le seguenti piattaforme: PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One e Google Stadia. Infine, potete trovare la nostra recensione della nuova espansione del shooter online targato Bungie, ossia La Regina dei Sussurri, incentrata sulla figura della Megera Regina.