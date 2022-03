Wanted Dead: ecco il nuovo trailer

Il publisher 110 Industries insieme allo sviluppatore Soleil hanno pubblicato un nuovo, interessante trailer dedicato interamente a Wanted Dead, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi nel corso dell’anno su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, anche se non abbiamo informazioni sulla data d’uscita in questo momento. Ebbene, la clip video in questione, disponibile in calce alla notizia, mostra alcune sequenze di gameplay abbastanza adrenaliniche, dove possiamo vedere la protagonista affrontare diversi nemici sia con un’arma bianca che a distanza.

Creato da 110 Industries e sviluppato da Soleil, Wanted Dead è un profondo titolo Action ispirato ai sistemi di combattimento ricchi che si trovano in titoli come Devil May Cry, Bayonetta e Ninja Gaiden. Ambientato in una visione oscura e pericolosa della Hong Kong cyberpunk, mette i giocatori nei panni del tenente Hannah Stone, leader di una squadra d’elite nota come “Zombie Squad”, che lavora al di fuori delle competenze delle forze di polizia tradizionali.

Le abilità di combattimento d’elite di Stone combinano stile e sostanza per offrire sequenze al rallentatore, finisher in stile John Wick, una meccanica di separazione degli arti che cambia i modelli di attacco dei nemici e leggeri elementi tattici nella capacità di impartire ordini ai compagni di squadra.