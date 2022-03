Monster Energy Supercross 5 Recensione: ritorniamo sulle moto supercross

L’industria dei videogiochi ha offerto molto spesso svariate produzioni made In Italy. Basti pensare al recente Martha is Dead, sviluppato da LKA, di cui le versioni PlayStation 4 e PlayStation 5 sono state protagoniste di diverse lamentele da parte dei giocatori a causa delle censure portate da Sony Interactive Entertainment. Nonostante ciò, alcune opere d’autore italiane sono riuscite a lasciare il segno, tanto da guadagnarsi qualche premio e non solo. Sicuramente una delle software house più apprezzate al livello internazionale è Milestone, azienda che ha dato vita a tanti franchise di stampo racing, come ad esempio Ride, MotoGP e Hot Wheels Unleashed. Ecco, parlando proprio di alcune delle saghe più popolari dello sviluppatore, c’è anche Monster Energy Supercross, gioco dedicato al mondo delle due ruote e incentrato sullo sport del Supercross. Ebbene, in questi ultimi giorni, in redazione abbiamo potuto testare pad alla mano l’edizione PS5 di Monster Energy Supercross 5, grazie al quale possiamo darvi le nostre impressioni sull’opera targata Milestone. Siete pronti a scendere sulle due ruote? Allora fatelo come si deve leggendo la nostra recensione del videogioco. Buona Lettura!

Monster Energy Supercross 5: Primo sguardo alla creazione dell’avatar

Appena si lancia il gioco, l’utente viene teletrasporto nella creazione del proprio alter-ego digitale, dando modo agli appassionati di creare un personaggio a propria immagine e somiglianza. Detto ciò, ovviamente ci sono le classiche opzioni di personalizzazione del gioco come la scelta del proprio volto o la possibilità di modellare la corporatura del nostro character. Oltre a questo, saranno sono presenti altre opzioni anche se ho notato come la creazione del personaggio non sia come ci si potrebbe aspettare, dato che mancano decisamente alcune aggiunte che avrebbero potuto rendere tale opzione più interessante e accattivante. Purtroppo, i giocatori dovranno accontentarsi di quello che viene offerto all’interno dell’editor, e questo è decisamente un gran peccato. Ma certamente l’anima del gioco non risiede certamente nella personalizzazione del proprio personaggio, quanto bensì al gameplay e modalità di gioco offerte all’interno del prodotto.

Intanto, prima di ogni cosa, soprattutto per i neofiti della serie, la cosa che bisogna fare una volta avviato il gioco sarà quello di seguire il tutorial, che fornisce un aiuto fondamentale per padroneggiare la vostra moto supercross, che potrete scegliere tra l’altro nella creazione del vostro alter ego digitale. Detto ciò, il gioco inizialmente vi aiuterà introducendovi alle basi del gioco, come muoversi all’interno delle piste con diversi trucchi che potrete sfruttare nelle gare in cui dovrete competere con diversi consigli forniti su schermo. Dopodiché, una volta che avrete affrontato questa modalità, dovrete successivamente affrontare il tutorial avanzato: quest’ultimo, a differenza di quello citato in precedenza, propone delle meccaniche piuttosto difficili, come effettuare diverse acrobazie e non solo. Insomma, se riuscirete a completare anche questo tutorial riuscirete per certo a padroneggiare la vostra moto supercross, fermo restando anche che ci sono diversi filmati pre-registrati, in modo tale che veniate informati su tutte le dinamiche presenti in Monster Energy Supercross 5.

Monster Energy Supercross 5: modalità carriera e non solo

Dopo aver portato a termine con successo il tutorial, è arrivato il momento di fare sul serio: scendere nella modalità carriera e diventare uno che farà la storia del Supercross. Detto ciò, quest’ultima offre degli spunti parecchio interessanti, oltre a trovare una seconda vita poiché, come aveva già annunciato Milestone, la modalità citata è stata ampiamente rinnovata dal team di sviluppo, tanto da riuscire a convincere gli appassionati del gioco a farsi letteralmente conquistare. Ed infatti ci riesce appieno, con tante novità sul fronte ludico da poter vedere con i propri occhi, rappresentando difatti una carriera stimolante e competitiva. Però, adesso vorrei scendere più nel dettaglio parlando del gameplay, perché ovviamente, è direttamente collegato a tale modalità come ad ognuna presenti nel gioco del resto.

Partirò subito col dire una cosa molto importante e forse a molti non piacerà: Monster Energy Supercross 5 non è decisamente un titolo per tutti a causa della difficoltà nel padroneggiare la propria moto supercross. Infatti, nonostante avrete completato i vari tutorial, dovrete avere il tempo e la pazienza di saper padroneggiare perfettamente la vostra due ruote, a meno che non vorrete fare una brutta fine in pista, rischiando innumerevoli volte di schiantarvi al suolo. Detto ciò, tornando a parlare del gameplay, quest’ultimo permette di fare diverse cose interessanti, come le acrobazie, che aiuteranno ulteriormente l’utente nelle proprie corse. Inoltre, è molto importante anche passare sulle curve strette sfruttandole per vantaggio personale, magari non perdendo velocità e riuscendo ad ottenere più terreno rispetto ai vostri avversari. Una delle novità più importanti da tenere in conto è quello di bilanciare il peso sulla vostra moto supercross, perché molto spesso vi ritroverete in situazioni molto pericolose e ridurre il vostro peso vi consentirà non solo di essere più veloci ma allo stesso tempo vi permetterà di non schiantarvi al suolo. Insomma, posso dire con tutta franchezza che il gameplay è molto classico, con la possibilità di accelerare, frenare e curvare, ma la differenza in Monster Energy Supercross 5 risiede nella difficoltà nel padroneggiare le nostre due ruote. Dunque, per i neofiti non basterà certamente qualche giorno per apprendere, ma richiederà diverso tempo.

Editor di mappe e Campound

Una delle novità che più mi ha entusiasmato in Monster Energy Supercross 5 sta nell’editor di mappe concesso gentilmente dagli sviluppatori. L’opera offre diverse opzioni di creazione, in cui potremo decidere tra l’altro se creare un tracciato nostro oppure scegliere tra quelli consigliati o, in generale, da quelli concepiti dalla community dei giocatori. Questo è senz’altro un’aggiunta parecchio interessante, che aumenta ulteriormente la longevità del gioco a livelli decisamente importanti. Parlando nuovamente della modalità, ovviamente spetterà al giocatore e alla sua creatività per la creazione del tracciato in Monster Energy Supercross 5, poiché a quest’ultimo vengono offerte diverse possibilità. Una volta finito ed aver messo tutto quello che è stato scelto dall’utente, oltre a salvarlo, il player potrà condividerlo con il resto della community, magari regalando delle gare su delle piste che potrebbero rimanere impresse nella mente dei giocatori. L’editor di mappe risulta essere molto interessante e ben strutturato in Monster Energy Supercross 5, convincendo parecchi appassionati del franchise sulla sua utilità e non solo.

Un’altra aggiunta che potrebbe suscitare molto interesse nella community è la modalità Compound. Quest’ultima è parecchio stuzzicante a mio modo di vedere, perché vi porterà a gareggiare in tracciati, denominati proprio free-roaming. Questa modalità è stata introdotta da Milestone proprio per dare al giocatore una prospettiva ancora più ampia ed evidenziare le potenzialità di Monster Energy Supercross 5, offrendo un’ambiente ancora più aperto rispetto ai classici tracciati presenti nelle modalità presenti nel titolo. Inoltre, non solo sarà presente la possibilità di invitare i propri amici e sfidarsi in questo campo aperto, ma ci sarà consentito anche di prendere parte a innumerevoli sfide e potremo ottenere diversi collezionabili presente nei tracciati di questa modalità. Insomma, anche Coumpound risulta piacevole da giocare come modalità! Se devo essere onesto, mi sarei aspettato qualche modalità extra che avrebbero dato un valore ancora più aggiunto alla produzione targata Milestone. Purtroppo così non è stato, ma data anche la complessità di alcune delle game mode, diciamo che alla fine possiamo chiudere un occhio!

DualSense e comparto tecnico

Parlando invece della natura prettamente tecnica della versione PlayStion 5 di Monster Energy Supercross 5, diciamo che possiamo reputarci ampiamente soddisfatti. Come sempre, le feature offerte dal DualSense sono eccezionali e migliorano notevolmente per quanto concerne l’esperienza di gioco. Infatti, ad ogni azione effettuata dal player, il pad ufficiale di PS5 rispondeva ampiamente con i trigger adattivi: ad esempio si sentiva in un preciso momento in cui stavamo affrontando una curva oppure, saltare sulla nostra Moto Supercross ci regalava delle sensazioni veramente appaganti. Insomma, come al solito, il DualSense si dimostra nuovamente come uno dei controller più belli e innovativi di questa generazione.

Parlando invece tecnicamente del gioco, Monster Energy Supercross 5 si difende molto bene, anche se il comparto estetico non è certamente il cavallo di battaglia della produzione stessa. Però, possiamo dire che è una goduria per gli occhi giocare al titolo di Milestone con il supporto dei 60 fotogrammi al secondo insieme al 4K. Quindi, non solo ci troviamo davanti a delle performance decisamente ottimali per un gioco del genere, ma anche la qualità d’immagine fa la sua figura. Insomma, dal punto di vista grafico siamo rimasti soddisfatti, seppur ci sia di meglio in circolazione sul mercato dei videogiochi da questo punto di vista, come ad esempio Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank Rift Apart o lo stesso Demon’s Souls Remake, il comparto tecnico di Monster Energy Supercross 5 è più che accettabile.

Piattaforme: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Monster Energy Supercross 5 è sicuramente un titolo all’altezza dei fan: con tante novità sul fronte ludico, come l’editor delle mappe, la modalità Compound e una modalità carriera rinnovata. Peccato per la poca cura della creazione del proprio avatar e per una difficoltà nell’apprendimento della propria vettura per i neofiti, nonostante l’eccellente tutorial che viene in nostro soccorso per far imparare le basi e meccaniche avanzate del gioco. Tutto sommato, Monster Energy Supercross 5 si rivela un titolo all’altezza dei giocatori del franchise, un’opera capace di conquistare tutti gli appassionati del genere motocross.