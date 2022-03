The Crew 2: nuovo aggiornamento in arrivo a luglio per PS5 e Xbox Series

The Crew 2 potrebbe non essere il gioco migliore o più grande in circolazione, ma a quattro anni dal suo lancio, il titolo di corse open world di Ubisoft ha ancora una base di giocatori dedicata e di dimensioni adeguate, con lo sviluppatore Ivory Tower che aggiunge anche aggiornamenti per mantenere i giocatori tornare indietro.

Ubisoft ha recentemente annunciato che, nell’ambito degli aggiornamenti dell’anno 5 per The Crew 2, saranno apportati diversi cambiamenti alla qualità della vita nel gioco. Ciò includerà la gestione delle modifiche a vari veicoli a partire dal 22 marzo, con “aggiornamenti regolari categoria per categoria”. Entro luglio, visivamente, puoi aspettarti modifiche al tempo e alla gradazione del colore. Più significativamente, tuttavia, The Crew 2 vedrà anche un aumento delle prestazioni, in esecuzione a 60 FPS su PS5 e Xbox Series X. Non si sa ancora qualcosa in programma anche per Xbox Series S. Di seguito una panoramica dal sito ufficiale PlayStation:

Diventate le nuove star della Motor Nation grazie a Motorflix. Unitevi a loro e diventate i protagonisti di una serie TV stagionale a tema. Nuovi contenuti ogni due mesi: nuova modalità di gioco, veicoli, oggetti vanity, tute, abiti, eventi e altro. Nella stagione 3 preparatevi per un’indimenticabile prova contro il tempo negli Stati Uniti.

Scoprite la scena dei motor sport americani, esplorando e sfidando terra, aria e cielo degli Stati Uniti in uno degli open world più esaltanti mai creati. Un’ampia gamma di veicoli vi permette di provare il brivido della competizione in tutti gli Stati Uniti e mettere alla prova le vostre abilità in tante discipline di guida, con un massimo di 7 amici online.

The Crew 2 è disponibile per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Google Stadia e PC tramite Ubisoft Store ed Epic Games Store, Amazon Luna.