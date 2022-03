Soul Hackers 2: nuovo trailer disponibile

È stato rilasciato il secondo trailer ufficiale di Soul Hackers 2, il seguito di Atlus al classico gioco di ruolo cult.

C’è un bel po’ di materiale narrativo, inclusa l’introduzione del principale antagonista Iron Mask. Secondo il sito ufficiale giapponese, è un membro della Phantom Society e responsabile del progetto “C“. Comanda anche Zenon, un demone artificiale chiamato “Zoma“.

Il trailer vede il duo uccidere l’ingegnere informatico Ichiro Onda e sequestrare il Red Covenant. È stato notato che qualcuno che possiede tutti i Covenants potrebbe porre fine al mondo, quindi questo potrebbe essere il grande piano della Phantom Society. Ad ogni modo, il protagonista Ringo e i suoi alleati devono fermarli ad ogni costo.

Il titolo verrà lanciato il 26 agosto per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. In Giappone, il preacquisto del gioco comporta il set 2 di costumi e musica di scena “Persona 5”, che aggiunge gli abiti di Phantom Thieves a vari membri del gruppo. Fornisce anche il BGM di battaglia “Keeper of Lust” insieme all’accessorio maschera fantasma che aumenta il tasso critico degli attacchi con le armi. C’è anche l’edizione fisica limitata di Soul Hackers 2 25th Anniversary Edition che include il gioco base, un Aiho-kun Figure, Aiho-kun DLC, Mary’s Maid Outfit DLC, un libro dell’anniversario e un album musicale.