Pokemon Unite: disponibile l’aggiornamento 1.4.1.7

Un nuovo aggiornamento è appena stato rilasciato per Pokemon Unite, portando il gioco alla versione 1.4.1.7. Sta risolvendo alcuni bug, fornendo modifiche al bilanciamento e aggiungendo alcune forme di risultati al gioco. Ricordiamo che è finalmente disponibile anche Duraludon, che si unisce agli altri combattenti. Trovate le note complete qui. Di seguito una panoramica della patch:

Sono state apportate modifiche ad alcune statistiche e mosse di Pokémon per regolare il bilanciamento di Unite Battles.

Una forma di energia molto potente circonda Aeos Island e rende i Pokemon più forti, donandogli capacità ancora più straordinarie. Gli Allenatori di tutto il mondo vengono su quest’isola per sfruttare questa energia e sfidarsi in avvincenti lotte. Prima di scendere in campo, ogni giocatore sceglie un Pokemon. Nel corso di ciascuna lotta, i Pokemon salgono di livello e potrebbero persino evolversi temporaneamente!

Pokemon UNITE è un gioco strategico di lotta a squadre che The Pokemon Company e TiMi, uno studio di Tencent Games, stanno sviluppando insieme. Pokemon UNITE è un gioco multipiattaforma free-to-play per Nintendo Switch e dispositivi mobile. In questo gioco, i partecipanti si sfideranno in lotte a squadre 5 vs 5. Durante le lotte, i giocatori collaboreranno con i compagni di squadra per catturare Pokemon selvatici, far salire di livello e far evolvere il proprio Pokemon e sconfiggere i Pokemon nemici, cercando allo stesso tempo di segnare più punti della squadra avversaria entro il tempo designato. Pokemon UNITE introduce un nuovo tipo di lotta Pokemon che richiede l’elaborazione di strategie e tanto lavoro di squadra. È semplice e allo stesso tempo ricco di complessità tutte da scoprire.

Pokemon Unite è attualmente disponibile sulle console Nintendo Switch e dispositivi mobili tramite iOS e Android.