Tiny Tina’s Wonderlands: disponibile crossplay dal lancio

Il presidente di Gearbox Software, Randy Pitchford, ha confermato che Tiny Tina’s Wonderlands sarà un gioco multipiattaforma completo al momento del lancio per tutte le piattaforme. Ciò include il supporto PlayStation, notoriamente bloccato con il crossplay in Borderlands 3.

Dopo il precedente trailer, Pitchford ha ringraziato “i nostri partner di 2k Games e 1st party, inclusa Sony, per aver lavorato insieme su questo“. Tuttavia, ha notato in un tweet di follow-up che potrebbero esserci dei singhiozzi poiché “nessuna delle piattaforme è stata progettata per questo“.

“Per favore, rilassati con noi in caso di singhiozzi. Questa è roba difficile e nessuna delle piattaforme è stata progettata per questo. Abbiamo fatto un lavoro impossibile per realizzarlo e per cercare di renderlo il più facile possibile da usare, ma questo è un nuovo territorio e la natura selvaggia non è un ambiente di prova.“



Il tempo dirà quali problemi emergeranno. In un tweet separato, Pitchford ha considerato “inevitabile” l’aggiunta di piattaforme PlayStation al crossplay di Borderlands 3.

Tiny Tina’s Wonderlands verrà lanciato il 25 marzo per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC (un’esclusiva a tempo per Epic Games Store). Riceverà quattro espansioni dopo il lancio chiamate Mirrors of Mystery che aggiungeranno nuovi ambienti, combattimenti contro i boss, bottino e cosmetici insieme a una settima classe.