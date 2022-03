Persona 5: spinoff con noto personaggio

Persona 5 ha portato l’amata serie di giochi di ruolo di Atlus nel mainstream, e lo sviluppatore giapponese ha sicuramente cercato di trarre vantaggio dall’ascesa fulminea della serie.

Attualmente, Atlus è nel bel mezzo di un piano plurimensile che prevede una serie di annunci per celebrare il 25° anniversario di Persona, e mentre molti sperano che uno di questi annunci parlerà di Persona 6, sembra che si potrebbe anche rimanere con Persona 5 ancora per un po’.

Il noto insider Zippo ha recentemente affermato in un post sul proprio blog che un nuovo spinoff del quinto titolo della serie è attualmente in fase di sviluppo e si concentrerà interamente sul personaggio per lo più antagonista, Goro Akechi. Zippo afferma che i dettagli sul gioco sono in gran parte scarsi in questo momento, ma non sarà un gioco di ruolo e si concentrerà invece sulle avventure e sulle abilità di Akechi come detective stellare. Come sempre con queste notizie che non possono essere ancora verificate, bisogna prendere le informazioni con le pinze, per ora.

Alcuni mesi fa, Zippo ha dichiarato che Atlus sta lavorando a un remaster multipiattaforma di Persona 3 e ha anche affermato che Persona 4 Golden arriverà anche su Playstation 4 e Nintendo Switch, il che è stato confermato anche da altri leaker.