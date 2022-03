FIST Forged in Shadow Torch: classificato per Switch in Taiwan

Il Taiwan Digital Game Rating Committee ha valutato il gioco d’azione a scorrimento laterale sviluppato da TiGames FIST: Forged in Shadow Torch per Switch. FIST: Forged in Shadow Torch è stato lanciato per la prima volta per PlayStation 5 e PlayStation 4 il 7 settembre 2021, seguito da PC tramite Steam il 3 ottobre e Epic Game Store il 13 dicembre. Né l’editore Bilibili né lo sviluppatore hanno annunciato ufficialmente una versione Switch. Ecco una panoramica del gioco, tramite PlayStation Store:

Dopo che gli animali di Torch City sono stati sconfitti dalla Legione Robotica invasiva nella Guerra della Resistenza sei anni fa, l’ex combattente della Resistenza Rayton il coniglio ha mantenuto un basso profilo. L’arresto di un amico significava che non aveva altra scelta che mettere il suo gigantesco pugno di metallo e combattere contro coloro che lo opprimevano. Non sapeva che presto sarebbe stato coinvolto in un vortice di cospirazioni che coinvolgevano la Legione, la Resistenza e la Rat Gang.

Caratteristiche

Mappe senza soluzione di continuità piene di sfide da esplorare : esplora più di una dozzina di aree uniche in una mappa in stile platform d’azione. Le meccaniche di base del combattimento, della risoluzione di enigmi e della piattaforma sono integrate da innumerevoli stanze nascoste, passaggi segreti e scorciatoie, con tutti i tipi di sfide gratificanti che i giocatori devono completare.

: esplora più di una dozzina di aree uniche in una mappa in stile platform d’azione. Le meccaniche di base del combattimento, della risoluzione di enigmi e della piattaforma sono integrate da innumerevoli stanze nascoste, passaggi segreti e scorciatoie, con tutti i tipi di sfide gratificanti che i giocatori devono completare. Un sistema di combattimento arcade con passaggio senza interruzioni tra tre armi : il pugno, il trapano e la frusta sono tre armi con stili di combattimento completamente diversi che offrono un passaggio senza interruzioni tra combo elevata, danno elevato e attacchi a lungo raggio. Colpisci il nemico scegliendo la forma di attacco più appropriata per la situazione. I giocatori saranno sfidati da dozzine di tipi distinti di nemici, ognuno con le proprie armi e attacchi, che lavoreranno tutti insieme per abbattere il giocatore.

FIST: Forged in Shadow Torch è disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, PC tramite Steam e Epic Game Store.