Final Fantasy XVI è ancora tra i più attesi di Famitsu

Le classifiche Famitsu della scorsa settimana per i giochi in arrivo più attesi, come deciso dai loro lettori, hanno visto Final Fantasy XVI tornare al primo posto, che ha occupato costantemente per un certo numero di settimane consecutive, a parte un recente blip. Questa settimana mantiene quella posizione, con un comodo vantaggio sul gioco al secondo posto, Dragon Quest X Offline.

Come accade per la maggior parte delle settimane, la top ten è dominata in gran parte dai prossimi giochi per Nintendo Switch. A parte il già citato Final Fantasy XVI, la versione PS5 di Gran Turismo 7 è l’unico titolo non Switch nella classifica. Praticamente ogni altra voce figura in queste classifiche quasi tutte le settimane. Bayonetta 3 è ancora in bilico tra quei primi posti, mentre il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è al numero 4. Le prossime esclusive Switch Splatoon 3 e Kirby e la Terra Dimenticata seguono rispettivamente al quinto e sesto posto. Triangle Strategy, anch’essa non lanciata quando si è svolta la votazione per queste classifiche, è al numero 7. Di seguito i migliori dieci della classifica:

Final Fantasy 16 Dragon Quest 10 Offline Bayonetta 3 The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 Splatoon 3 Kirby e la terra dimenticata Triangle Strategy Gran Turismo 7 Ushiro Monster Hunter Rise: Sunbreak

Di seguito una panoramica di Final Fantasy XVI tramite il sito ufficiale:

La terra di Valisthea è costellata di Cristalli Madre. Imponenti e luccicanti catene rocciose di cristallo sovrastano i regni circostanti inondandoli di etere. Per generazioni, i popoli di questa terra si sono radunati intorno a queste sorgenti di luce per sfruttarne l’etere e lanciare potenti incantesimi capaci di garantir loro una vita di agi e abbondanza. Grandi potenze sono sorte intorno ai Cristalli Madre, legate l’una all’altra da fragili rapporti di pace, ora minacciati dalla diffusione della Piaga e dalla sua potenza distruttrice.