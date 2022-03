.hack//G.U. Last Recode: nuovo gameplay

È emerso un nuovo gameplay per la versione Switch di hack GU Last Recode. Sono passati cinque anni dal suo debutto iniziale, ma la trilogia rimasterizzata è appena arrivata su console. La collection, uscita nel 2017 su PC e PlayStation 4, contiene tre episodi rimasterizzati di epoca PS2 (Rebirth, Reminisce e Redemption) insieme al più recente Reconnection. Di seguito una panoramica del titolo:

Accedete di nuovo a .hack//GU, un emozionante gioco di ruolo d’azione che è ora anche su Nintendo Switch. Questa raccolta include tutti e 4 i titoli .hack//GU (Rebirth, Reminisce, Redemption e Reconnection) in un’unica esperienza integrata.

Immergetevi in The World, un VRMMORPG pieno di mostri, magia e caos. Seguite Haseo mentre dà la caccia a un leggendario Player Killer (PK) chiamato Tri-Edge che ha ucciso la sua amica Shino e l’ha mandata in coma nella vita reale. Viaggiate nel misterioso mondo online di .hack e vivi un gioco di ruolo come mai prima d’ora.

Caratteristiche

20° anniversario di .hack : festeggiate il 20° anniversario di un amato franchise crossmediale globale con il primo gioco.

: festeggiate il 20° anniversario di un amato franchise crossmediale globale con il primo gioco. Il ritorno della G.U. saga : include tutti e 4 i titoli .hack//GU in un gioco: Rebirth, Reminisce, Redemption e Reconnection.

: include tutti e 4 i titoli .hack//GU in un gioco: Rebirth, Reminisce, Redemption e Reconnection. Contenuti ricchi di storia : immergetevi nel mondo di .hack e vivete una storia avvincente piena di misteri e personaggi eclettici. Reconnection, il nuovo capitolo dell’epilogo, delizierà sicuramente i fan di lunga data e quelli nuovi nell’universo .hack.

: immergetevi nel mondo di .hack e vivete una storia avvincente piena di misteri e personaggi eclettici. Reconnection, il nuovo capitolo dell’epilogo, delizierà sicuramente i fan di lunga data e quelli nuovi nell’universo .hack. Gioco iconico: raccogliete equipaggiamento potente e reclutate membri del gruppo che vi aiutino in battaglie in tempo reale contro boss epici.

hack GU Last Recode è disponibile per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.