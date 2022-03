Dead Space Anteprima: la resurrezione dei necromorfi

Nel lontano 2008, all’epoca del suo debutto, Dead Space era stato accolto con gioia dai fan del genere survival horror, ancor più perché i principali esponenti del genere – Resident Evil e Silent Hill – si stavano allontanando velocemente dal loro formato originario per sfociare verso gameplay sempre più legati all’azione e ai quick-time-event. Sebbene il titolo non sia stato accompagnato da un successo immediato, il lento passaparola garantito da stampa e gamer appassionati ha fatto sì che le vendite raggiungessero vette considerevoli e che il brand si consolidasse nonostante non vantasse alcun legame con IP preesistenti, dettaglio che ha spinto il publisher Electronic Arts a interessarsi maggiormente alla creatura progettata dagli sviluppatori di Visceral Games. L’attesa nei confronti del remake di Dead Space è dunque febbrile, ma questa è scaturita tanto da un profondo amore nostalgico, quanto da fattori esterni che, più che sul titolo in questione, guardano con attenzione al vasto panorama dell’industria videoludica.

Dead Space: perché tanta attesa

Come accennato, Dead Space è giunto originariamente sul mercato quasi a sorpresa, insinuandosi lentamente nel pantheon dei grandi classici per fossilizzarsi nella memoria storica di ogni giocatore. La saga non è stata tuttavia esente a grandi drammi manageriali, i quali ne hanno compromesso il futuro. Nel 2008, Electronic Arts era all’alba di una nuova era di ambizioni speculative e il survival horror in questione si è trovato al centro di mille esperimenti di marketing che, col senno di poi, si sono dimostrati tutti fallimentari. L’idea iniziale era stata quella di creare una narrazione condivisa che consentisse la commercializzazione di fumetti, lungometraggi animati, libri e action figure. Esaurita questa parentesi, l’attenzione dell’azienda si è spostata sul trend delle microtransazioni e del multiplayer, in quello che può essere considerato un incipit alla tendenza verso i famigerati “live service”. Difficile dire se finanziariamente ne sia valsa la pena, ma il brand ne è rimasto ugualmente ferito e snaturato, con il risultato che la sua parabola ascendente si è arrestata senza troppe cerimonie al terzo capitolo. Da allora è passata molta acqua sotto i ponti, EA sta timidamente rivedendo alcune sue scelte commerciali predatorie e i titoli single player si stanno dimostrando più popolari che mai. Il ritorno di Dead Space non potrebbe dunque cadere in un momento più opportuno, eppure il rifacimento in questione non potrà che essere usato nuovamente usato come oggetto di prova, questa volta da parte di quegli utenti che vorranno certamente saggiare l’effettiva bontà del cambio di rotta dell’editore, il quale ancora oggi sta subendo il contraccolpo del lancio inglorioso subito da Battlefield 2042.

Un revival attento

Tenendo conto dei pregressi, il remake di Dead Space presentato in live stream l’11 marzo sembra mantenere un profilo basso, ovvero pare che il nuovo staff di sviluppatori, EA Motive, stia facendo tutto il possibile per preservare religiosamente le unicità del gioco che hanno ereditato. Piuttosto che fornire materiale promozionale che vada a esaltare immense rivoluzioni tecniche, i partecipanti alla diretta hanno infatti incanalato i propri sforzi espositivi nel discutere la dimensionalità del sound design, spiegando come un audio più immersivo possa intensificare, più che migliorare, le encomiabili alchimie del titolo originale. Nello specifico sono state toccate tre ramificazioni: l’occlusione ambientale, il sistema “A.L.I.V.E.” e la profondità dei rumori scaturiti delle armi da fuoco.

L’occlusione ambientale rappresenta certamente l’elemento più complesso tra quelli promossi al pubblico e garantisce un elemento sonoro non ingombrante, ma estremamente suggestivo, ovvero il riverbero all’interno della stazione infestata da “zombie” spaziali. A differenza del Dead Space originale, il remake non si limiterà a intensificare il volume dei rumori ambientali in base alla distanza tra il giocatore e la fonte del disturbo, bensì simulerà l’attenuazione e il movimento delle onde sonore grazie a una serie di punti di ancoraggio debitamente studiati. In altre parole, non solo i suoni verranno interrotti da porte e pareti in tempo reale, ma l’architettura della stazione orbitale potrà anche generare inquietanti echi che non mancheranno di generare ansia in qualsivoglia giocatore. Il sistema A.L.I.V.E. e gli effetti sonori degli equipaggiamenti si concentrano invece sulla stratificazione dei singoli elementi uditivi. Al posto di affidarsi a singole tracce audio, il team di EA Motive si sta premurando di intessere ogni rumore in un’ottica multistrato, così che i suoni possano mescolarsi tra di loro in maniera organica e, soprattutto, che i vari toni generati dalle azioni dell’utente abbiano effetti credibili all’interno del setting rappresentato: i toni acuti saranno più persistenti, i corridoi metallici rimbomberanno e lo spazio aperto soffocherà ogni esplosione. Potrebbero sembrare miglioramenti minori, ma non è difficile credere che, in un titolo survival horror, questi possano rappresentare un salto evolutivo notevole nel creare il tanto ricercato feedback d’inquietudine tipico dei titoli di paura.

Data d’uscita: 2023

Piattaforme: Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC

Sviluppatore: Motive Studios

Publisher: Electronic Arts

Il remake di Dead Space procede senza troppe fanfare, ma con passo stabile. Le immagini mostrate evidenziano che ci sia ancora parecchio lavoro da fare e certamente gli sviluppatori stanno preservando le rivelazioni più succulente per il periodo antecedente al lancio del prodotto sul mercato, tuttavia rincuora il vedere che il team di sviluppo stia facendo il possibile sia per mantenere l’unicità di un moderno classico videoludico, sia per creare un ponte d’informazione con un pubblico di gamer che si sente sovente tacitato dal torbidume dell’industria dei videogames. Per comprendere la reale portata di questo rifacimento, ai fan non resta che attendere il mese di maggio, mese in cui il team creativo fornirà ulteriori dettagli sullo stato del loro lavoro, ma allo stesso tempo va riconosciuto che il progetto sembra alimentato da un profondo rispetto nei confronti del brand, fattore tutt’altro che scontato e degno di grande apprezzamento.